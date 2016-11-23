WSJ назвала имя главного кандидата на пост госсекретаря США

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, передает РБК.

Отсрочка в решении Трампа по госсекретарю США связана с перетягиванием каната между сторонниками Ромни и тех, кто настаивает, чтобы выбор пал на бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, пишет газета. Еще одна группа подталкивает Трампа к продолжению поиска кандидатов на пост главы Госдепа.

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Собеседники газеты рассказали, что Трамп рассматривает Ромни «как классический выбор на пост главного дипломата страны, и группа советников в переходной команде подталкивает его к тому, чтобы выбрать кандидата-республиканца президентской кампании 2012 года». По словам источников, Трамп склоняется к тому, чтобы остановить свой выбор на Ромни.

Издание напоминает, что Ромни и Трамп критиковали друг друга во время президентской кампании 2016 года. Но разногласия между политиками могли остаться позади после прошедшей в минувшие выходные их встречи. Джулиани же был одним из первых сторонников Трампа и открыто агитировал за него.

Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, общаясь с журналистами после встречи с Трампом в минувший понедельник, назвал Джулиани «лучшим выбором», поскольку у него «правильный темперамент» для такой должности.

Как сообщал УНИАН ранее, источники NBC News и CNN утверждали, что бывший кандидат в президенты США Митт Ромни может стать госсекретарем в администрации Дональда Трампа.