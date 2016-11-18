СМИ назвали Митта Ромни кандидатом на пост госсекретаря США
02:37, 18 ноября 2016Мир
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Бывший кандидат в президенты США Митт Ромни может стать госсекретарем в администрации Дональда Трампа.
Дональд Трамп и Митт Ромни / REUTERS
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник, близкий к Трампу.
NBC пишет, что Трамп планирует встретиться с Ромни на выходных для обсуждения возможного назначения.
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О встрече Трампа и Ромни сообщает также CNN. Издание отмечает, что стороны обсудят возможную роль Ромни в Администрации Трампа, в том числе позицию Госсекретаря.
В марте Ромни назвал Трампа, своего соперника по республиканским праймериз, «мошенником», а Трамп Ромни — неудачником. Однако после президентских выборов Ромни поздравил Трампа с победой.
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