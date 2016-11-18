СМИ назвали Митта Ромни кандидатом на пост госсекретаря США

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник, близкий к Трампу.

NBC пишет, что Трамп планирует встретиться с Ромни на выходных для обсуждения возможного назначения.

Читайте такжеСМИ объяснили, почему социологи не предсказали победу Трампа на выборах в США

О встрече Трампа и Ромни сообщает также CNN. Издание отмечает, что стороны обсудят возможную роль Ромни в Администрации Трампа, в том числе позицию Госсекретаря.

В марте Ромни назвал Трампа, своего соперника по республиканским праймериз, «мошенником», а Трамп Ромни — неудачником. Однако после президентских выборов Ромни поздравил Трампа с победой.