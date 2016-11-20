Политика Путина непредсказуема, надо быть готовым ко всему - Грибаускайте

Об этом она рассказала в эфире телеканала CNN, пишет Европейская правда.

Отвечая на вопрос относительно того, какими ей видятся нынешние планы Путина во внешней политике в отношении Прибалтики, президент Литвы подчеркнула, что ее страна "готова ко всему".

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"Мы можем только догадываться (какие планы у Путина – УНИАН), и я тоже имею свои догадки, но, мне, пожалуй, будет некорректно делиться ими публично. За Литву могу сказать лишь то, что мы готовы ко всему. Мы знаем, насколько непредсказуем и опасен наш сосед (Россия – УНИАН), но мы привыкли жить в таком окружении", – отметила Грибаускайте.

"Мы инвестируем в нашу безопасность, повышение обороноспособности, наши международные отношения. Повторюсь, мы не допустим повторения ситуации, которая сложилась перед Второй мировой войной, когда мы не защищали себя, позволили российским войскам пройти через нашу территорию. Этого никогда не повторится", – добавила президент Литвы.

"И так, мы знаем, как жить с таким соседом. Но делать какие-то прогнозы нет смысла. Мы должны быть готовы ко всему", – резюмировала Грибаускайте.