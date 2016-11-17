Минобороны РФ подняло по тревоге армию у границ с Украиной

Об этом УНИАН сообщили в Минобороны РФ.

«По замыслу тренировки спланировано проведение операции группировкой войск (сил) на одном из стратегических направлений с использованием широкого спектра средств поражения условного противника. Штабам предстоит продемонстрировать умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку, вырабатывать грамотные решения и обеспечивать непрерывное и устойчивое управление войсками в условиях быстро меняющейся обстановки», - говорится в сообщении.

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Российские военные отработают обмен информацией по автоматизированной системе управления. Также будут уточнены алгоритмы действий руководящего состава при подготовке операций боевых действий и руководстве войсками в ходе их ведения.

Утверждается, что мероприятие является плановым и проводится в соответствии с программой подготовки войск Западного военного округа на 2016 год.