Forbes: После запрета LinkedIn Россия предупреждает Facebook и Twitter

Об этом пишет Эмма Вулакотт в статье "После запрета LinkedIn, Россия предупреждает Facebook и Twitter", опубликованной на сайте издания Forbes.

По данным местных СМИ, суд удовлетворил жалобу регулирующего органа Роскомнадзора, в которой говорится, что LinkedIn не смог развеять их опасения. На самом деле, согласно данным местного информационного агентства ТАСС, с компанией даже не связывались до момента принятия решения вчера.

Тем не менее, в этой ситуации есть признаки противостояния. Вебсайт "Russia Behind The Headlines" заявил, что LinkedIn настаивает на заключении сделки с LinkedIn Ireland, а не с американской компанией LinkedIn Corporation.

Роскомнадзор говорит, что сайт будет закрыт в течение нескольких дней, до тех пор, пока LinkedIn не переместит персональные данные своих пяти миллионов зарегистрированных российских пользователей на серверы внутри страны.

С тех пор, как закон вступил в силу в сентябре прошлого года, Россия проверила более 1500 компаний, чтобы убедиться, что они выполняют требования, и получила согласие от Google, eBay, Booking.com и других западных фирм.

Есть еще несколько крупных компаний, которые игнорируют запрет, в том числе Facebook и Twitter. Однако, по данным газеты "Коммерсант", они не смогут продолжать в том же духе. "Это также касается Facebook, Twitter и всех иностранных компаний", - прокомментировал Герман Клименко, советник президента по вопросам Интернета.

Если Россия выполнит эту угрозу, то последствия могут быть гораздо более серьёзными. Если не удастся найти компромисс, страна может оказаться отрезанной от всего мирового Интернета. Таким образом, LinkedIn выступает чем-то вроде канарейки в угольной шахте.

Сейчас проходит процесс продажи компании [LinkedIn] корпорации Microsoft за $ 26,2 млрд, ожидается, что сделка будет завершена к концу этого года. А российское правительство не слишком заинтересовано в Microsoft, которую обвинило в сотрудничестве с правительством США в вопросах слежки.

Если говорить более конкретно, программное обеспечение Microsoft широко используется российскими местным и национальным правительствами, и Владимир Путин поставил перед собой задачу, заменить как можно большую его часть отечественными разработками. Это может быть предметом национальной гордости; попыткой стимулировать местные предприятия; или, согласно решению о локализации данных, это может быть попытка упростить отслеживание.

Вместе с запретом LinkedIn, антимонопольный орган России, Федеральная антимонопольная служба, объявила о расследовании в отношении Microsoft. Она обвиняет компанию в злоупотреблении властью. Компания якобы предоставила разработчикам антивирусных программ слишком мало времени, чтобы адаптировать свои продукты для Windows 10 – всего несколько дней, а не два месяца, которые ранее были стандартом.