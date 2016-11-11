Министр обороны ФРГ предостерегает Трампа от сближения с Путиным

«Дональд Трамп должен четко заявить, на чьей он стороне. Или он на стороне закона, мира и демократии, либо он не беспокоится об этом и ищет лучшего приятеля», – сказала Урсула фон дер Ляєн в эфире немецкой телекомпании ZDF, передает радио «Свобода».

Она также посоветовала Трампу воспринимать НАТО как союз народов-единомышленников, а не бизнес.

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«Мы надеемся, что его советники рассказали ему, и что он должен знать: НАТО – это не просто бизнес. Это не компания», – сказала министр обороны ФРГ и добавила, что военный альянс руководствуется общими ценностями и историческими переживаниями.

Во время своей избирательной кампании Трамп пригрозил отказаться от поддержки союзников США в Европе, если они достаточно не будут тратить на оборону. Трамп также выражал восхищение Путиным, и сказал, что будет добиваться улучшения отношений с Россией.