Сколько стоит билет на инаугурацию Обамы?

Объединенный комитет конгресса США по церемонии инаугурации 44-го президента США Барака Обамы распространил предупреждение о том, чтобы американцы не верили фирмам и организациям, которые продают билеты на инаугурацию Обамы, сообщает РИА "Новости".

По данным Комитета, на церемонию вступления Обамы в должность будут розданы 240 тысяч бесплатных билетов, которые американцы смогут получить, обратившись к конгрессменам и сенаторам от своих штатов.

"Любой интернет-сайт или билетный брокер, которые утверждают, что у них имеются билеты на инаугурацию, просто говорят неправду", - подчеркивается в распространенном в Вашингтоне заявлении.

В нем указывается также, что все билеты на инаугурацию Обамы, которая пройдет 20 января 2009 года, являются исключительно бесплатными и "распространяются членами конгресса США, а также избранными президентом и вице-президентом через президентский инаугурационный комитет".

Тем временем время уже несколько американских фирм по продаже билетов предлагают купить у них билеты на инаугурацию Обамы, вокруг которых в США возник ажиотажный спрос.

Интернет-компания "Дримтикс", в частности, предлагает сейчас билеты на церемонию инаугурации Обамы у стен Капитолия в секции для гостей категории VIP по цене 42,2 тысячи долларов на двоих.

Стоячие места на церемонию инаугурации в общей секции предлагаются по цене от 2 тысяч 925 долларов до 4 тысяч 285 долларов за место.