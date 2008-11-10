Саакашвили: Грузия начала борьбу за освобождение своих территорий

Грузия начала долгую и тяжелую борьбу за освобождение своих территорий. Об этом президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, комментируя ситуацию в селе Переви Сачхерского района, расположенного у административной границы с Южной Осетией. По его словам, третий день село контролируют российские военные и группа вооруженных осетин. "Мы находимся в состоянии очень важной, трудной и долгосрочной борьбы за освобождение наших земель. В этой борьбе мы будем действовать вместе с нашими партнерами", - сказал М.Саакашвили.

М.Саакашвили обратил внимание, что "находящаяся в Грузии миссия наблюдателей Евросоюза очень открыто фиксирует серьезные нарушения с российской стороны". "Но нахождение русских на нашей территории - очень тяжело для нас, это - нарушение вообще всего", - подчеркнул он. По словам президента страны, Грузия предпримет серьезные дипломатические действия, чтобы местное население в будущем не столкнулось с подобными проблемами.

Грузинская сторона призвала международное содружество, особенно наблюдателей ОБСЕ и ЕС, не допустить осуществления новых этнических чисток грузинского населения.

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