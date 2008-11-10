Президент Польши рассказал молодежи, в чем - несчастье

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ призывает молодых людей работать в родной стране, а не выезжать и оставаться за границей, содействуя развитию экономик других государств.

Об этом польский Президент заявил на встрече с молодежью в Лодзи, сообщает TVN 24.

«Выезд из страны наиболее способных людей - это несчастье. Можно получать несколько лет знания и опыт за границей, потому что Европа открыта. Но все это для того, чтобы потом вернуться», - сказал Л.КАЧИНСКИЙ.

Президент Польши назвал огромным успехом тот факт, что почти 50% польских учеников поступают в высшие учебные заведения, отметив, что полученные знания значительно влияют на развитие национальной экономики.

Он также сообщил, что один из министров президентской канцелярии получит полномочия специального уполномоченного по делам молодежи.

Справка УНИАН. По данным Главного комитета статистики Польши (GUS), на конец 2007 года за границей работало 2,27 млн. поляков из 25 млн. профессионально активного населения (в возрасте от 18 до 64 лет) 38-миллионной Польши.

Количество польских «работников» резко возросло после вступления страны в Европейский Союз в мае 2004 года.

В 2002 году за границей работало около 800 тыс. польских граждан.