Польских чиновников пересадят на арендованные машины

Правительство Польши из-за финансового кризиса планирует сократить расходы на содержание государственного аппарата, отказавшись от покупки автомобилей для чиновников, и вместо этого ввести систему их долгосрочной аренды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пишет сегодня Puls Biznesu.

Польское правительство традиционно проводило время от времени тендеры на закупку машин.

«В последнее время мы думаем над другими формами получения автомобилей, например, их долгосрочной аренде. На данном этапе мы проводим анализ расходов такого варианта», - отмечает Информационный центр Правительства Польши.

Эксперты положительно оценивают эту инициативу, отмечая, что такую систему имеют другие правительства стран Европейского Союза, в частности, Германии.

«Правительство должно заниматься управлением, а не руководством парком автомобилей. Систему аренды стоило ввести для всех государственных учреждений», - сказал председатель правления института Samar Войчех ДЖЕВЕЦКИЙ.

Эксперты отмечают, что долгосрочная аренда позволила бы уменьшить расходы на текущее обслуживание автомобилей.

«Правительство не должно переживать из-за замены шин, сервисного обслуживания или обязательного технического осмотра. Не было бы проблем с длительной процедурой продажи старых автомобилей (через тендер)», - отмечает издание.