В 100 километрах от Праги столкнулись два поезда

По меньшей мере 11 человек получили ранения при столкновении двух поездов в Чехии, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя Чешских железных дорог Петра Стахлавского.

Он сообщил, что в понедельник товарный и пассажирский поезд столкнулись в районе населенного пункта Ждирец-над-Доубравоу, в 100 километрах к юго-востоку от Праги. Представитель спасателей Лукас Кеттнер сообщил, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, пишет РИА новости. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.