Лидер ИГИЛ призвал террористов группировки не сдавать Ирак и биться насмерть

Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади призвал джихадистов драться не сдавать Ирак и сражаться на смерть. Об этом он заявил в своем аудио обращении, которое транслировало связано с террористами СМИ Al-Furqan, пишет The Guardian.

Лидер ИГИЛ выразил уверенность в победе террористов, в то время как в Мосул уже вошли иракские войска.

«Это ... тотальная война и великий джихад, то, что «Исламское государство» борется сегодня только увеличивает нашу твердую уверенность и нашу убежденность, дай бог, в том, что все это является прелюдией к победе," – заявил он.

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Абу Бакр аль-Багдади призвал террористов ИГИЛ не отступать.

"Не отступайте ... Держать свою землю с честью в тысячу раз легче, чем отступать с позором" – добавил он.

Издание отмечает, что это первое обращение Абу Бакра в СМИ с декабря 2015 года.

Напомним, 2 ноября иракская армия прорвала линию фронта в Мосуле, не понеся потерь. Накануне войска Ирака вошли в окрестности Мосула – впервые с 2014 года, когда город был захвачен ИГИЛ.

Однако позже иракские силы специального назначения в окрестностях Мосула приостановили наступление из-за плохой погоды.