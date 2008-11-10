Медведев поедет в Ниццу сверять часы

На саммите Россия-ЕС будет обсуждаться предложение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о создании новой «архитектуры европейской безопасности».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом постоянный представитель России при ЕС Владимир ЧИЖОВ сегодня сообщил во время видео-пресс-конференции Брюссель-Москва.

«Это будет одним из основных элементов дискуссии в Ницце», - сказал В.ЧИЖОВ.

Он напомнил, что с такой инициативой выступил Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме этого, дипломат добавил, что стороны планируют обсудить вопросы глобальной экономической ситуации и таким образом «сверить часы» перед заседанием G-20 в Вашингтоне.

«Это даст возможность не просто сверить часы с нашими европейскими партнерами, но и наметить элементы для координации действий», - сказал он.

Также В.ЧИЖОВ сообщил, что на саммите Россия-ЕС будут обсуждаться двухсторонние отношения РФ со странами Евросоюза и ряд вопросов, касающихся международных отношений.

Как известно, саммит Россия-ЕС состоится 14 ноября в Ницце.

15 ноября в Вашингтоне состоится саммит лидеров 20-ти наиболее экономически развитых государств (G20) с целью определить пути преодоления финансового и экономического кризиса, а также с целью предупреждения таких кризисов в будущем.