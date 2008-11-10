Forbes назвал Top-10 частных компаний США

Журнал Forbes назвал крупнейшие частные компании США, присудив первенство аграрной и продовольственной Cargill.

Основанная 140 лет назад, она на протяжении всей своей истории демонстрировала умение выживать в самые трудные времена для страны, отмечает издание. Компания, численность сотрудников которой составляет 152 тысячи, довела в этом году годовой оборот до 110,63 миллиарда долларов.

Второй крупнейшей частной кампанией в США названа Koch Industries с диверсифицированным бизнесом в химической, технологической, сырьевой индустрии, а также в энергетике. Ее оборот составил 98 миллиардов долларов. Численность сотрудников - 80 тысяч.

На третьем месте - автопроизводитель Chrysler, который несмотря на обвал автомобильного рынка и падение производства на 4%, удержал позицию в сравнении с прошлогодним рейтингом. Chrysler, в котором 66 тысяч человек, получил годовой оборот в размере 59,7 миллиарда долларов.

В десятку попали также GMAC Financial Services, PricewaterhouseCoopers, Mars, Bechtel, HCA , Ernst & Young и Publix Super Markets.

В более чем 400 крупнейших частных кампаниях США работают 6,2 миллиона человек, а их совокупный годовой торговый оборот оставляет 1,8 триллиона долларов.

РИА "Новости"