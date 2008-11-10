Число погибших под руинами школы на Гаити достигло 93

Число жертв обрушения церковной школы на Гаити достигло 93 человек после того, как в воскресенье из-под руин здания были извлечены тела еще пяти погибших, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

В пятницу частично обрушились стены колледжа La Promesse, расположенного в пригороде столицы островного государства Порт-о-Пренс. Среди погибших - в основном ученики в возрасте от трех до 20 лет. Более 150 человек госпитализированы.

Глава колледжа и организатор строительства здания священник Фортин Августин (Fortin Augustin) был арестован в субботу и обвинен в непреднамеренном убийстве.

Спасатели, некоторые из которых прибыли из других стран, продолжают разбор завалов, количество жертв может увеличиться. По некоторым данным, в школе во время обрушения могли находиться до 700 человек, однако точное количество людей пока не установлено.

Как сообщал УНИАН, предварительной причиной обрушения школы стал дефект в конструкции.