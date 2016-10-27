Появились первые фотографии последствий двух землетрясений в центральной Италии

Первый толчек зафиксирован в 19:10 по местному времени. Второй - через два часа - в 21:18. Также, после обоих землетрясений наблюдались еще несколько толчков силой от 2,5 до 3,9.

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Эпицентр обоих толчков находился в районе коммуны Кастельсантанджело-суль-Нера в регионе Марке.

Власти нескольких соседних городов сообщила об обрушении нескольких зданий, в том числе старых церквей. Окончательных данных о пострадавших пока нет. В результате первого толчка пострадали два человека.

Как сообщал УНИАН, в центральной Италии вечером 26 октября зафиксировано два землетрясения магнитудой 5,4 и 6,1 балла. Толчки ощущались в Риме, Перудже и других городах, расположенных в соседних регионах.