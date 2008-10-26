В Литве начался подсчет голосов за депутатов парламента

В Литве завершилось голосование во втором туре парламентских выборов. В 20.00 закрылись участки для голосования в 1910 избирательных округах, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил председатель главизбиркома Зенонас ВАЙГАУСКАС, нарушений, которые могли бы поставить под вопрос правомочность выборов, не зафиксировано.

Во втором туре решается судьба 68 депутатских мандатов. За них боролись 136 кандидатов – 131 представитель двенадцати политических партий и пять самовыдвиженцев. По мнению председателя главизбиркома, предварительный подсчет голосов может быть завершен в ночь на понедельник.