Скончался певец Муслим Магомаев

После тяжелой продолжительной болезни на 67-м году жизни скончался известный певец Муслим Магомаев, сообщает российский телеканал «Вести».

М.Магомаев родился в Баку, Азербайджан, 17 августа 1942 года. Учился в музыкальной школе при Бакинской консерватории по классу фортепиано и композиции, окончил Азербайджанскую консерваторию по классу пения Ш.Мамедовой.

М.Магомаев стал известен в 19 лет после его выступления в Кремлевском дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в 1962 году. Первый большой успех – на концерте азербайджанских исполнителей в Москве 1963 году.

В 60-е в жизни М.Магомаева случился грандиозный успех на сцене французской "Олимпии" и "Золотая пластинка" в Каннах, первая премия в Соппоте, успешные гастроли в США, стажировка в миланской "Ла Скала". В 31 был удостоен звания Народного артиста СССР.

С 1975 по 1989 годы М.Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым много гастролировал по СССР. В концертном репертуаре М.Магомаева было более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни); он снялся в нескольких фильмах. М.Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам. До последнего времени М.Магомаев жил в Москве, время от времени выезжая на гастроли в города бывшего союза и за рубеж.

Решение покинуть сцену он принял несколько лет назад. Не стал петь даже на своем 60-летии. Этим летом с болями в области сердца певец был доставлен в больницу.