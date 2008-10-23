Чего хочет Россия в обмен на дешевый газ

Генеральный директор института энергетической стратегии Виталий БУШУЕВ не исключает, что цена на газ для Украины в следующем году может быть снижена на 15%.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Если строго придерживаться общей формулы цены на газ, которая сейчас есть (в привязки к цене на нефть - УНИАН), то снижение в следующем году может составить процентов 15% и для Европы и для Украины», - сказал В.БУШУЕВ.

В то же время, он отметил, что «Газпром» будет искать какие-то «лазейки», чтобы изменить формулу расчета цены, чтобы сегодняшние ставки не понижать, поскольку российский газ нельзя заменить голубым топливом из другой страны.

В тоже время он предполагает, что цена на газ ниже 120 дол. за тыс. куб метров не опустится.

Он отметил, что Россия выстраивает отношения со всеми партнерами, исходя из экономической целесообразности. В тоже время, если в силу вступают некоторые политические, макроэкономические и соседские интересы Россия «за хорошее отношения может что-то сбросить». По его словам, такие механизмы были задействованы по отношению к Грузии, Беларуси, Украины.

«Если Россия не получает что-то взамен – положительное решение вопросов ЧФ РФ, других экономических аспектов, у нее не остается стимула делать льготы для Украины», - подчеркнул он.

По его словам, если есть дополнительные договоренности, то правительство РФ всегда стимулирует «Газпром» к тому, что цена была сброшена.

Он отметил, что если учитывать только экономический фактор, на чем настаивает Газпром как бизнес структура, то цена газа для Украины будет равна цене газа для Германии за исключением транспортной составляющей.