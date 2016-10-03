Ким Кардашьян взяли в заложники в парижском отеле

07:39, 03 октября 2016
Мир
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В одном из отелей Парижа вооруженные люди взяли в заложники звезду Ким Кардашьян.

Кім Кардашьян і Каньє Вест / REUTERS

Кардашьян физически не пострадала, но пережила сильный стресс, передает телекомпания CNN.

На данный момент мотивы нападавших неизвестны.

Информацию о случившемся подтвердил супруг Кардашьян, рэпер Кэни Уэст. Он прекратил свое выступление на фестивале в Нью-Йорке, как только узнал о произошедшем.

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