Чиновники США говорят, что на гуманитарный конвой ООН, вероятно, напала Россия - The New York Times

Россия уничтожает еще часть того, что осталось от ослабленного соглашения между Соединенными Штатами и Россией, направленного на прекращение войны.

Об этом пишут Эрик Шмитт, Майкл Гордон и Сомини Сенгупта в статье "Чиновники США говорят, что Россия, вероятно, напала на гуманитарный конвой ООН", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Ошеломленные нападением в понедельник, должностные лица Организации Объединенных Наций во вторник приостановили все конвои помощи в Сирию, назвав бомбардировку возможным военным преступлением и трусливым актом.

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Приостановление было объявлено во время проведения ежегодных совещаний Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Пятилетняя война в Сирии стала самой сложной проблемой для организации.

"Как только мы думаем, что хуже уже быть не может, планка безнравственности опускается ниже", - сказал Генеральный секретарь Пан Ги Мун в своем вступительном слове, последнем после 10 лет в качестве лидера Организации Объединенных Наций. Пан Ги Мун назвал нападение на конвой "отвратительным, зверским и, видимо, преднамеренным".

Администрация Обамы публично заявила, что винит Россию, как спонсора соглашения о частичном прекращении огня, которое было подписано на прошлой неделе с Соединенными Штатами. Но американцы все еще надеются спасти соглашение. Бенджамин Родс, заместитель советника по национальной безопасности, заявил, что Россия должна была обеспечить прекращение воздушных операций в местности, где "проходит гуманитарная помощь".

Конфиденциально, американские чиновники сообщили, что их разведка предполагает, что атаку на самом деле осуществил российский самолет.

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По словам официальных лиц США, администрация Обамы хочет предоставить Москве время и возможность для расследования и объявления своих выводов о бомбардировке, которая уничтожила 18 из 31 грузовых автомобилей, которым был разрешен проезд в удерживаемый повстанцами район на севере Сирии.

Бомбардировка стала второй катастрофой за три дня, которая грозит подорвать соглашение между Россией и Соединенными Штатами, которое должно обеспечить недельное прекращение огня, поставки гуманитарной помощи, сотрудничество двух государств в отслеживании боевиков-экстремистов в Сирии и укрепление доверия для того, чтобы, в конечном итоге, возобновить мирные переговоры.

В субботу, американский авиаудар, который предназначался боевикам "Исламского государства" в Сирии, убил 60 человек, которых правительство Сирии и его российские союзники идентифицировала как сирийских солдат; они предполагают, что нападение было преднамеренным, несмотря на извинения США.

Соединенные Штаты имеют возможность отслеживать военные самолеты и другие летательные аппараты в регионе - через радиолокационные и другие датчики. И Пентагон определил с "очень высокой степенью вероятности", что российский штурмовик Су-24 был непосредственно над колонной менее чем за минуту до сообщения об авиаударе, сказал высокопоставленный американский чиновник.

"У нас очень хороший обзор неба над Сирией, а также того, где есть активность", - сказал чиновник. "Мы знаем, что самолет, о котором идет речь, был русским, а не сирийским, и находился прямо над конвоем".

Американские аналитики оценивают фотографии повреждений после бомбардировки, что может помочь найти связь с оружием Су-24. Они также проверяют любые перехваченные сообщения российского пилота, чтобы определить причину нападения на конвой.

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"У нас нет никаких признаков того, что во время атаки на конвой в воздухе было еще что-то, кроме российской тактической авиации, в том числе, истребителей и самолетов-разведчиков", - сказал другой американский чиновник. "Мы не увидели никаких признаков, указывающих на то, что это был не авиаудар".

Должностные лица говорили на условиях анонимности, поскольку они обсуждали секретную информацию разведки.

Полковник Джон Томас, представитель Центрального командования Соединенных Штатов, во вторник в Пентагоне заявил журналистам, что военные самолеты возглавляемой США коалиции, которая борется с "Исламским государством" в Ираке и Сирии, не совершали нападение. "Мы ожидаем, что сирийцы и русские расскажут нам, что им известно", - сказал он.

Удар по грузовикам, которые везли критически необходимые продукты питания и предметы медицинского назначения, предназначенные для удерживаемых повстанцами районов западной провинции Алеппо, произошел вскоре после того, как сирийские военные заявили, что считают семидневное частичное прекращение огня законченным.

Конвой, в сопровождении Сирийского Арабского Красного Полумесяца, был одним из первых, кто попытался доставить гуманитарную помощь в подконтрольные повстанцам районы, в рамках соглашения о прекращении огня. Члены группы сказали, что их местный начальник, Омар Баракат, был в числе, по меньшей мере, 12 погибших в результате нападения, хотя должностные лица Организации Объединенных Наций в Женеве заявили, что число погибших не определено.

Международный Комитет Красного Креста в своем заявлении сообщил, что были убиты около 20 гражданских лиц, и большая часть помощи уничтожена. Петер Маурер, президент организации, назвал нападение "возмутительным нарушением" международного права.

Сирия и Россия отрицают ответственность за бомбардировку, но для ответа России потребовалось 24 часа.

Некоторые российские чиновники предположили, что конвой обстреляла артиллерия повстанцев. Позже, другие чиновники пришли к выводу, что грузовики были подожжены. Во вторник днем, министерство обороны России заявило, что на видео с дрона можно увидеть, что колонну сопровождает "пикап террористов", вооруженный минометом, сообщает информационное агентство ТАСС. Похоже, это повышает вероятность того, что предполагаемой целью был транспорт боевиков.

Но видео с дрона конвой стоит на обочине дороги, а мимо него проезжает что-то похожее на грузовик с минометом. Видео не помогло установить дальнейшую связь между конвоем и грузовиком, ничто не указывает на то, что конвой был установленной мишенью.

Руководитель агентства Организации Объединенных Наций, которое координирует помощь, Стивен О'Брайен, заявил, что нападение будет приравниваться к военному преступлению, если будет установлено, что его целью были работники гуманитарной организации. Он призвал к проведению независимого расследования.

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"В том, что касается жертв среди работников, этот конкретный случай воздушной бомбардировки колонны машин является беспрецедентным по своим масштабам", - сказала Эбби Стоддард, который изучает нападения на сотрудников гуманитарных организаций для Humanitarian Outcomes, научно-исследовательской и правозащитной группы.

По словам очевидцев, несколько ударов попали в конвой, когда рабочие разгружали помощь, а затем были осуществлены удары по спасателям, которые прибыли, чтобы помочь пострадавшим.

Чиновники Организации Объединенных Наций сообщили о том, что были уничтожены 18 грузовиков – с четкими обозначениями, они везли пшеничную муку, девять тонн медикаментов и одежды для около 78 000 человек. По словам Бенуа Карпентьера, представителя Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, также был разрушен госпиталь.

За пять лет сирийского конфликта гуманитарные конвои переживали снайперский огонь и обстрелы, но в понедельник впервые по гуманитарному конвою был осуществлен авиаудар.

Джон Кирби, представитель Государственного департамента, назвал нападение на конвой "вопиющим нарушением" соглашения с Россией.

Госсекретарь Джон Керри считает, что соглашение еще держится.

Керри обсуждал это со своим российским коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими дипломатами, представляющими Международную группу поддержки Сирии в Нью-Йорке во вторник утром, когда началась сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Группа поддержки – это 17 стран, которые пытаются остановить конфликт. Ее возглавляют Керри и Лавров. Группа планирует провести дополнительные встречи на этой неделе.