Клинтон стало плохо во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября (видео)
На кадрах, опубликованных в "Твиттере", можно увидеть, что Клинтон не может твердо стоять на ногах и помощники буквально под руки заносят ее в микроавтобус.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на церемонии, посвященной 15-й годовщине нападения на США 11 сентября 2001 года.
Читайте такжеКлинтон заявила об угрозе вмешательства России в процесс выборов президента США
Однако, как сообщил представитель ее предвыборной кампании, сейчас Клинтон уже лучше, передает Русская служба Би-би-си.
"В ходе церемонии она почувствовала, что перегрелась, и уехала к дочери, в ее квартиру", - заявил представитель Хиллари Клинтон, отметив, что, хоть кандидат в президенты и была вынуждена прервать свое участие, все же провела на церемонии полтора часа.
На кадрах, опубликованных в "Твиттере", можно увидеть, что Клинтон не может твердо стоять на ногах и помощники буквально под руки заносят ее в микроавтобус.
Hillary Clinton 9/11 NYC pic.twitter.com/q9YnsjTxss— Zdenek Gazda (@zgazda66) 11 сентября 2016 г.
Ранее кандидат от республиканцев Дональд Трамп выражал сомнения по поводу состояния здоровья своего оппонента на выборах.
Врачи Хиллари Клинтон утверждают, что она полностью восстановилась после операции по удалению тромба, проведенной в 2012 году.
Личный врач Клинтон Лиса Бардак заявила в августе, что состояние здоровья ее подопечной отличное и что в этом смысле она полностью готова исполнять обязанности президента США.
Представители предвыборного штаба Клинтон обвинили Трампа в распространении неподобающих слухов о состоянии здоровья 68-летней Клинтон.
Самому Дональду Трампу 70 лет.