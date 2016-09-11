Клинтон стало плохо во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября (видео)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на церемонии, посвященной 15-й годовщине нападения на США 11 сентября 2001 года.

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Однако, как сообщил представитель ее предвыборной кампании, сейчас Клинтон уже лучше, передает Русская служба Би-би-си.

"В ходе церемонии она почувствовала, что перегрелась, и уехала к дочери, в ее квартиру", - заявил представитель Хиллари Клинтон, отметив, что, хоть кандидат в президенты и была вынуждена прервать свое участие, все же провела на церемонии полтора часа.

На кадрах, опубликованных в "Твиттере", можно увидеть, что Клинтон не может твердо стоять на ногах и помощники буквально под руки заносят ее в микроавтобус.

Ранее кандидат от республиканцев Дональд Трамп выражал сомнения по поводу состояния здоровья своего оппонента на выборах.

Врачи Хиллари Клинтон утверждают, что она полностью восстановилась после операции по удалению тромба, проведенной в 2012 году.

Личный врач Клинтон Лиса Бардак заявила в августе, что состояние здоровья ее подопечной отличное и что в этом смысле она полностью готова исполнять обязанности президента США.

Представители предвыборного штаба Клинтон обвинили Трампа в распространении неподобающих слухов о состоянии здоровья 68-летней Клинтон.

Самому Дональду Трампу 70 лет.