Путин: США неспособны принять адекватное решение
21:23, 01 октября 2008Мир
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И эта система претендовала на лидерство
Премьер-министр РФ Владимир Путин обвинил США в неспособности принять адекватное решение для преодоления финансового кризиса. Выступая на заседании правительства, он отметил, что "все, что сегодня происходит в сфере экономики и финансов, в первую очередь в США, результат неспособности принять адекватное решение".
При этом В.Путин подчеркнул, что это "не безответственность конкретных лиц, а безответственность системы, которая претендовала на лидерство, но не только лидерство не способна обеспечить, но не способна и принять адекватное решение для преодоления кризиса".
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