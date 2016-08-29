Трамп планирует потратить кругленькую сумму на рекламу в штатах, не определилившихся с кандидатом

Сегодня начинается трансляция рекламных роликов в девяти штатах, которые окончательно не определились за кого голосовать, передает радио "Свобода". Это в частности штаты Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина и Флорида.

Читайте такжеТрамп пообещал выдворить из США тысячи нелегалов за один день

В 2012 году кандидат-республиканец Митт Ромни потерпел поражение в девяти из восьми штатов в гонке с Бараком Обамой.

После победы в номинации от Демократической партии в начале июня соперница Трампа Хиллари Клинтон потратила более $77 млн для рекламы на телевидении и радио. Такие расходы Трампа до сих пор оценивали в $5 млн.

Выборы президента США пройдут 8 ноября.