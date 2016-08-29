Трамп планирует потратить кругленькую сумму на рекламу в штатах, не определилившихся с кандидатом
09:01, 29 августа 2016Мир
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует потратить около $10 млн на предвыборную рекламу на этой неделе.
REUTERS
Сегодня начинается трансляция рекламных роликов в девяти штатах, которые окончательно не определились за кого голосовать, передает радио "Свобода". Это в частности штаты Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина и Флорида.
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В 2012 году кандидат-республиканец Митт Ромни потерпел поражение в девяти из восьми штатов в гонке с Бараком Обамой.
После победы в номинации от Демократической партии в начале июня соперница Трампа Хиллари Клинтон потратила более $77 млн для рекламы на телевидении и радио. Такие расходы Трампа до сих пор оценивали в $5 млн.
Выборы президента США пройдут 8 ноября.
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