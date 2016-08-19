В Лондоне запускают ночное метро

Две ветки лондонского метро, Victoria и Central, начнут работать круглосуточно по выходным, передает Би-би-си. Впервые о таком намерении власти города сообщили еще в ноябре 2013 года.

Тогда в планах было запустить круглосуточное метро в сентябре 2015 года, но развитие проекта затормозилось из-за забастовок работников подземки - они были не согласны с условиями оплаты ночного труда. Найти компромисс удалось лишь в марте 2016 года.

Ночные поезда будут ходить каждые 10 минут.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что проедет на первом ночном поезде по линии Victoria до станции "Брикстон".

"Я очень рад и поздравляю всех с этим событием. Огромному количеству людей приходится ездить с работы и на работу по ночам - медсестрам, докторам, охранникам, работникам отелей - теперь им придется гораздо проще. Кроме того, это должно совершенно преобразить ночную жизнь Лондона", - сказал он.

К осени ночные поезда по выходным начнут ходить и на других ветках - Jubilee, Piccadilly и Northern.

В планах городских властей к 2017 году также сделать круглосуточными линии Metropolitan, Circle, District и Hammersmith & City и наземное метро.

Проезд на ночном поезде будет стоить столько же, сколько и обычная поездка вне часа пик, а дневные проездные будут действовать до 4:30 утра.

По данным управляющей лондонским метро компании Transport for London (TFL), прибыль от запуска круглосуточной подземки составит 6,4 млрд фунтов ($8,3 млрд) к 2030 году и создаст 500 тыс. новых рабочих мест.

Кроме Лондона, ночное метро также действует в Копенгагене. Там с 2009 года работает круглосуточное метро, поезда которого управляются автоматически, без участия машиниста.

В метро Стокгольма, Вены и Берлина по выходным ходят ночные поезда.

В Бильбао и Барселоне подземка работает 24 часа по субботам.

Но лидирует в этом отношении Нью-Йорк, где метро работает круглосуточно семь дней в неделю.