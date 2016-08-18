Румыния "решительно" отвергает информацию о переброске ядерного оружия США из Турции
13:41, 18 августа 2016Мир
1692 0
Румыния опровергает информацию о переброске ядерного оружия США с турецкой военной базы Инджирлик на территорию страны.
REUTERS
«Министерство иностранных дел решительно отвергает эту информацию», — заявило румынское внешнеполитическое ведомство в ответ на запрос агентства Agerpress, сообщает РБК.
Читайте такжеСМИ рассказали детали тайной передачи США $400 миллионов властям Ирана
Ранее издание EurActiv со ссылкой на источники сообщило, что на фоне обострения отношений между Анкарой и Вашингтоном США начали перевозить ядерное оружие из Турции в Румынию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter