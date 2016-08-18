Румыния "решительно" отвергает информацию о переброске ядерного оружия США из Турции

«Министерство иностранных дел решительно отвергает эту информацию», — заявило румынское внешнеполитическое ведомство в ответ на запрос агентства Agerpress, сообщает РБК.

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Ранее издание EurActiv со ссылкой на источники сообщило, что на фоне обострения отношений между Анкарой и Вашингтоном США начали перевозить ядерное оружие из Турции в Румынию.