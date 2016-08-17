Die Presse: Как Владимир Путин создает стратегические факты на Ближнем Востоке

Об этом пишет Виланд Шнайдер в статье "Как Владимир Путин создает стратегические факты на Ближнем Востоке", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Это новый уровень военного сотрудничества. В настоящее время для нападений на объекты в Сирии российские бомбардировщики средней дальности вылетают из иранской базы. Это позволяет ВВС России экономить топливо и время подхода к цели. Но не стоит недооценивать символизм этого шага. Москва и Тегеран дают понять: мы еще более тесно сотрудничаем в Сирии. И, в качестве приятного дополнения, Россия демонстрирует, в первую очередь, Соединенным Штатам, что может вмешаться и на Ближнем Востоке.

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Прежде Москва неоднократно использовала вмешательство на стороне сирийского режима, как политический "парад войск": например, когда российские корабли запустили крылатые ракеты из Каспийского моря. Учитывая слабую ПВО сирийских повстанцев, в нападении с применением оружия такого радиуса действия не было никакой военной необходимости. Но в США вызвал беспокойство сам факт того, что Россия может успешно применять такие системы.

Тот факт, что Россия сейчас использует базы ВВС Ирана, также должен заставить Вашингтон задуматься. Потому что до сих пор российско-иранский союз в поддержку сирийского правителя Башара аль-Асада не был лишен разногласий. За свою политику в Сирии Иран платит высокую цену – в том, что касается потерь солдат и финансовых затрат. Тегеран инвестировал до 15 миллиардов долларов США. В свою очередь, руководство Ирана хочет сохранить бразды правления в Сирии, как сильнейший внешний игрок, поддерживающий Асада.

Прежде всего, сомнения относительно намерений России растут внутри Иранской революционной гвардии. Этот скептицизм вызван также тем фактом, что в начале мая Москва договорилась с Вашингтоном о перемирии в Алеппо. Несколько дней спустя, многие солдаты Иранской революционной гвардии были убиты в результате нападения повстанцев на деревню Хан Туман, к югу от Алеппо.

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Теперь, шероховатости в российско-иранском союзе, похоже, наполовину сглажены. Из Ирана, ВВС России вылетает на операции не только в районы, подконтрольные так называемому "Исламскому государству" (ИГ). Они также наметили цели в Идлибе и Алеппо. О прекращении огня в Алеппо – по крайней мере, с российской стороны – больше никто не говорит. Очевидно, Москва и Тегеран хотят создать факты и, наконец, вырвать восточную часть Алеппо у повстанцев. Это стало бы серьезным ударом для пятилетнего восстания против Асада.

Но мощным оружием движения против авторитарного сирийского режима также являются многие группы, которые в настоящее время защищают восток Алеппо. Боеспособные бригады ан-Нусра можно назвать "кризисной пожарной командой". Потому что они всегда находятся на передовой, когда повстанцы пытаются прорвать блокаду режима. То, что ан-Нусра в настоящее время сменил название и отрекся от Аль-Каиды, только камуфляж – как и многое из того, что он делал в прошлом. Хотя группировка никогда не пыталась распространять свои идеи среди других повстанческих групп и гражданского населения с той же жестокостью и таким же тоталитарным пониманием власти, как ИГ. Тем не менее, цель ан-Нусра – создание государства, построенного согласно критериям джихадистов-салафитов. Такую цель ан-Нусра разделяет с некоторыми другими повстанческими группами, которых официально относят к "умеренному спектру".

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Чем дольше продолжалась резня в Сирии и чем более жестоко режим преследовал оппозицию, тем большим становился приток к крайним силам на стороне повстанцев. Это одна из причин, почему ситуация сегодня почти безвыходная, в дополнение к циничным играм властей внешних игроков из Саудовской Аравии, России и Ирана.

Но жертвой становится гражданское население в Сирии, которое подвергается обстрелам и бомбардировкам в таких городах, как Алеппо. А теперь к этому прибавятся еще и атаки с иранских баз.