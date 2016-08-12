В Госдепе обеспокоены планами России провести военные учения в Черном море

Об этом она сказала на брифинге в Вашингтоне (стенограмма размещена на сайте Госдепартамента).

Как отметила Трюдо, в Госдепартаменте видели заявления российской стороны о проведении военных учений в Черном море.

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"Мы не получали информации от Российской Федерации в отношении цели этих учений, кроме того, что появилось в прессе и в официальных российских публичных заявлениях. Как мы говорили ранее, мы ожидаем, что Россия выполнит все соответствующие обязательства, чтобы предоставить соседям надлежащие свидетельства и ясность об объеме и характере ее деятельности. Все военные учения, включая эти, любая деятельность должны соответствовать международному праву и учитывать права других стран", - сказала Трюдо.

Как говорится на сайте Министерства обороны России, вооруженные силы РФ начали специальные учения по видам всестороннего обеспечения. В том числе на полигонах, аэродромах и учебно-тренировочных комплексах Южного военного округа и в акватории Черного моря на практике будут отработаны вопросы материально-технического, инженерного, морально-психологического обеспечения, организации связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты. Учения продлятся до 20 августа.