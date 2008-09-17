На севере Италии нашли убитыми двух украинок
17:35, 17 сентября 2008Мир
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Подозревают мужа одной из женщин
Две гражданки Украины убиты на севере Италии, сообщает "Газета.ру".
Тело 43-летней Наталии Х. было обнаружено сегодня в гараже у ее дома в городке близ Бергамо (область Ломбардия).
Спустя два часа в автомобиле марки Volkswagen также под Бергамо в 30 км от первого места преступления полиция нашла тело 42-летней Аллы С.
По подозрению в причастности, по меньшей мере, к одному из убийств, правоохранительные органы задержали бывшего мужа Наталии Х., итальянца по национальности.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествий и пытается установить, существует ли связь между ними.
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