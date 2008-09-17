На севере Италии нашли убитыми двух украинок

Две гражданки Украины убиты на севере Италии, сообщает "Газета.ру".

Тело 43-летней Наталии Х. было обнаружено сегодня в гараже у ее дома в городке близ Бергамо (область Ломбардия).

Спустя два часа в автомобиле марки Volkswagen также под Бергамо в 30 км от первого места преступления полиция нашла тело 42-летней Аллы С.

По подозрению в причастности, по меньшей мере, к одному из убийств, правоохранительные органы задержали бывшего мужа Наталии Х., итальянца по национальности.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествий и пытается установить, существует ли связь между ними.