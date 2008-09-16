Уолл-стрит пережила худший день после событий 11 сентября 2001 г.

Уолл-стрит в понедельник, 15 сентября, пережила худший день после событий 11 сентября 2001 года на фоне усиления тревоги по поводу стабильности финансовой системы США, вызванной банкротством Lehman Brothers и трудностями страховой компании AIG, сообщает Reuters.

Индекс Standard & Poor`s 500 потерял 4,71% - до 1192,70 пункта, что стало максимальным дневным снижением с момента, когда фондовый рынок США открылся после катастрофы 11 сентября. Индекс также опустился до минимального уровня закрытия с октября 2005 года.

Индекс Dow Jones снизился на 4,42% - до 10917,51, также продемонстрировав максимальное дневное снижение с сентября 2001 года.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 3,60% - до 2179,91.

Финансовый индекс S&P опустился на 10,6%.