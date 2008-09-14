Саакашвили: Грузия не хотела войны, но избежать ее не удалось
"Главное, спасена экономика"
Президент Грузии Михаил Саакашвили заверил, что Грузия не хотела войны, но избежать ее не удалось. "Мы не хотели этой войны, но избежать ее не получилось. Мы должны серьезно о многом поговорить, многое рассмотреть, и я приветствую то, что парламент, оппозиция, разные группы общественности имеют вопросы вокруг агрессии России, вокруг этой войны, и по многим деталям надо дать дополнительную информацию".
Возникшие вопросы М.Саакашвили назвал "абсолютно справедливыми" и заверил, что "на каждый вопрос должен быть дан ответ", как это делается в демократичной стране. "Наше отличие от России состоит в том, что там все решения принимает один человек, а все остальные без критики принимают даже самые безответственные решения этого одного человека. Вы знаете, что мы все решения долго согласуем, а затем долго отчитываемся перед общественностью", - сказал он.
Президент Грузии также сообщил, что, несмотря на "беспрецедентную агрессию России", "грузинские государственные структуры спаслись, спаслись вооруженные силы, и, главное, спасена экономика, и она непременно разовьется", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.
М.Саакашвили сообщил, что страна задействует все механизмы для того, чтобы "никто не смог присвоить ни клочка (грузинской) земли и узаконить это". В ближайшее время парламент примет закон, в соответствии с которым незаконная передача любого имущества на грузинской территории будет объявлена недействительной. Кроме того, вместе с другими государствами, поддерживающими Грузию, будет составлен список незаконных транзакций, контрактов и других сделок на территории страны.