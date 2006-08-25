15 тысяч военных - это много для Ливана

Президент Франции Жак ШИРАК назвал "чрезмерным" 15-тысячный контингент Временных сил ООН в Ливане.

"По моему мнению, 15-тысячный контингент миротворцев в Ливане абсолютно чрезмерен", - сказал Ж.ШИРАК, выступая сегодня на пресс-конференции в Париже, передает РИА «Новости».

Он считает "бессмысленным" присутствие 15-тысячной регулярной ливанской армии и такого же количества миротворцев на юге Ливана.

"Им будет тесно на территории, сопоставимой с половиной французского департамента", - сказал Ж.ШИРАК.

Накануне он объявил о своем решении увеличить численность французского контингента в составе миротворческих сил в Ливане до двух тысяч человек.

Сейчас в составе этих сил 400 французских военнослужащих. Еще 1700 человек входят в военно-морскую и военно-воздушную группировку, которая, в частности, обеспечивала эвакуацию беженцев из Ливана в разгар его конфликта с Израилем.