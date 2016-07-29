В Азербайджане закрыли телеканал за интервью с "вдохновителем" турецкого путча Гюленом

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Азербайджанский апелляционный суд отозвал лицензию у телеканала ANS на основе иска, поданного Национальным советом по телевидению и радио. Закон позволяет властям закрывать СМИ, чьи эфиры связаны с экстремистской пропагандой или дискриминацией по этническому признаку.

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«ANS занял позицию, которая противоречила стратегическому партнерству между азербайджанским и турецким народами, предлагая поддержку Фетхуллаху Гюлену и его сторонникам, которые организовали кровавые и привели к нескольким смертям», - сказано в заявлении Национального совета.

Корреспондент ANS взял интервью у Гюлена в Вашингтоне, однако телеканал так и не показал его. Представители телеканала заявили, что решение суда было недемократичным и планируют подать апелляцию.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.