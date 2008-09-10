В Европе намекают, что отмена виз для украинцев ударит по Киеву

Отмена виз для въезда украинцев в страны Европейского Союза может произойти не ранее чем через 5 лет.

Такой прогноз в интервью “Немецкой волне” сделала эксперт Французского института международных отношений Сюзанне НИС.

Она, в частности, прокомментировала результаты вчерашнего саммита Украина-ЕС с учетом возможности сближения Киева и Брюсселя, а также относительно преимуществ и недостатков отмены визового режима между Украиной и Евросоюзом.

Говоря о перспективах заключения между Украиной и ЕС нового соглашения об ассоциации, С.НИС отметила: “Мы в свое время сразу заключили так называемое соглашение об ассоциации с Польшей, Венгрией и тогда еще Чехословакией. Потом с другими странами, которые сейчас являются членами ЕС. Поэтому в отношении Украины это относительно важный шаг. Нужно, впрочем, сделать замечание. Есть очень мало прецедентов относительно стратегии расширения как ЕС, так и НАТО. Поэтому это соглашение об ассоциации может означать что-то иное, чем в начале 90-х для Польши, Венгрии или Чехословакии. Это может означать, что процесс приближения будет длиться намного дольше. И это зависит, конечно, не только от Украины, которая, по моему мнению, должна приложить значительные усилия, чтобы доказать, что важные пункты для ЕС являются также важными и для Киева”.

Комментируя реализацию диалога о введении безвизового режима между Украиной и Брюсселем, эксперт также отметила: “С Украиной нужно начинать с “маленьких шагов”. Именно в Восточной Европе все очень хорошо знают, что такое, когда нельзя пересекать границу. И вопрос отмены виз станет базисом, на котором будет возможным присоединение Украины к Евросоюзу”.

Одновременно с этим, представитель Французского института международных отношений достаточно осторожно сказала о конкретных временных рамках отмены виз для украинцев: “Есть политики, которые поддерживают эту идею, есть также и оппоненты отмены виз. Я считаю, что нужно рассчитывать на период где-то в пять лет. Это я считаю реалистичным”.

При этом эксперт отметила, что этот процесс может пройти и быстрее. “Мы сейчас в Евросоюзе имеем проблемы с нехваткой рабочей силы и старением населения. Но в Украине тоже нужно к этому подходить осторожно, чтобы после отмены не произошел массовый отток рабочей силы. Ведь 10 миллионов украинцев, как мы знаем, после распада Советского Союза, покинули свою страну. Поэтому Киев должен быть осторожным, чтобы не потерять лучших специалистов в результате отмены виз”, - подвтожила С.НИС.