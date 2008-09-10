Россия сможет разместить военные базы на оккупированной части Грузии

Россия сможет размещать на территории Южной Осетии и Абхазии свои военные базы, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Южной Осетии и Абхазии.

"В договоре, который мы сегодня завизировали, прямо говорится о нашей взаимной обязанности предоставлять территорию для размещения военных объектов. Конечно, это могут быть и базы", - сказал С.Лавров. По его словам, российские Вооруженные силы после подписания и ратификации этого договора будут находиться на территории Южной Осетии и Абхазии на международно-правовой основе.

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