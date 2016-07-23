Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в середине августа

Об этом заявил в интервью телеканалу France24.

"Недавние события могут оказать определенное влияние на мои планы. Но я думаю, что если не произойдет чего-то исключительного, то приблизительно в середине августа или около того будет возможно провести переговоры", - сказал Эрдоган в ответ на вопрос журналиста о возможной встрече с Путиным.

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По словам турецкого лидера, этот вопрос обсуждается по линии Министерств иностранных дел Турции и России.