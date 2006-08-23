Новые подлодки Израиля смогут нести ядерное оружие

Израиль приобретет для своих ВМС две усовершенствованные подводные лодки типа Dolphin, способные нести ядерное оружие, сообщает Jerusalem Post.

Лодки будут построены в Германии на верфи Howaldtswerke-Deutsche Werft AG в Киле. Их оснастят новейшей воздухонезависимой установкой, работающей под водой за счет топливных элементов. Такая установка значительно увеличивает дальность подводного хода лодки по сравнению с электромоторами, работающими от аккумуляторных батарей.

Тактико-технические характеристики новых субмарин будут соответствовать ТТХ немецких подводных лодок типа U212. Водоизмещение лодок составит 1450 тонн на поверхности и 1830 - под водой. Длина субмарины - 55,9 метра, ширина 7 метров, осадка в надводном положении - 6 метров. Силовая установка лодки будет состоять из дизельного двигателя мощностью 4245 лошадиных сил и электромоторов подводного хода мощностью 3875 сил.

Воздухонезависимая установка мощностью 415 лошадиных сил будет использоваться для длительного бесшумного "подкрадывания" к противнику. Дальность наводного хода новых лодок составит 8000 миль, подводного хода в "малошумном" режиме на скорости 4 узла - 3000 миль, что в несколько раз выше, чем у предшествующих лодок типа Dolphin. Максимальная скорость лодки составит 12 узлов над водой и 20 узлов под водой. Глубина погружения лодки будет достигать 300 метров, экипаж составит 35 человек.

Лодки будут вооружены 6 торпедными аппаратами, и смогут использовать как обычные торпеды, так и крылатые ракеты, в том числе - с ядерными боеголовками. Для обнаружения целей их оснастят новейшим гидроакустическим комплексом, включающим носовую сферическую антенну и две бортовые, закрепленные вдоль корпуса.

В настоящий момент Израиль располагает тремя подводными лодками типа Dolphin, вошедшими в строй в 1999-2000 годах. Постройка двух из них, и 50 процентов стоимости третьей была безвозмездно оплачена правительством ФРГ.

Лента.ру