ВМФ России проведет учения у берегов Венесуэлы

Командование ВМС Венесуэлы в субботу объявило, что с 10 по 14 ноября проведет совместные с ВМФ России учения в венесуэльских территориальных водах, передает агентство France Presse.

Как указывается в сообщении командования, в военных маневрах будут принимать участие четыре российских корабля и около 1000 человек личного состава. Кроме того, к учениям привлекут ВВС Венесуэлы и подлодки.

Подобные учения проводятся впервые в Латинской Америке. Ранее президент Венесуэлы Уго Чавес заявлял, что его страна всегда будет рада визиту российских военных кораблей и самолетов дальней авиации, напоминает Лента.ру.