ВМФ России проведет учения у берегов Венесуэлы
10:08, 07 сентября 2008Мир
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4 корабля и около 1000 человек
Командование ВМС Венесуэлы в субботу объявило, что с 10 по 14 ноября проведет совместные с ВМФ России учения в венесуэльских территориальных водах, передает агентство France Presse.
Как указывается в сообщении командования, в военных маневрах будут принимать участие четыре российских корабля и около 1000 человек личного состава. Кроме того, к учениям привлекут ВВС Венесуэлы и подлодки.
Подобные учения проводятся впервые в Латинской Америке. Ранее президент Венесуэлы Уго Чавес заявлял, что его страна всегда будет рада визиту российских военных кораблей и самолетов дальней авиации, напоминает Лента.ру.
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