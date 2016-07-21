Полиция задержала 20 человек в ходе спецоперации в пригороде Парижа

По данным телеканала iTele, операция проводится главным управлением внутренней безопасности Франции, передает РБК. Обыски проводятся в двух местах на северо-западе Парижа в пригороде Аржантей в районе мечети.

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Информации об обнаружении оружия или взрывчатых веществ пока не поступало. Полиция сообщала, что проводимая антитеррористическая операция не связана с расследованием теракта в Ницце.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля в Ницце водитель грузовика намеренно въехал в толпу празднующих День взятия Бастилии, в результате чего погибло 84 человека. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее террористическим нападением. 19 июля французская полиция сообщила об опознании всех жертв трагедии. Список жертв включает в себя людей из восьми стран. Помимо французов там есть американцы, англичане, украинцы, швейцарцы, немцы, поляки, россияне. Это нападение на мирных граждан стало во Франции самым кровавым с ноября 2015 года, когда в Париже были убиты 130 человек.