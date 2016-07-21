В Стамбуле появится "кладбище предателей"
Мэр Стамбула Кадир Топбаш сообщил, что городские власти выделили место для кладбища для погибших во время попытки военного переворота путчистов, пишет Hurriyet Daily News.
«Я приказал выделить место и назвать его кладбище предателей. Все, кто будут посещать это место, будут проклинать тех, кто похоронен на нем, и они не найдут покоя в своих могилах», - заявил мэр Стамбула, сообщает РБК.
Топбаш также рассказал, что власти провинции Орду отказались предоставлять места для захоронений участников неудавшегося переворота. «Одной из семье пришлось забрать тело и похоронить его в собственном саду. Я поздравляю главу провинции», — заявил мэр Стамбула.
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Глава города отметил, что погибших путчистов нельзя хоронить на кладбище безымянных, так как там похоронены и религиозные люди. «Я считают, что [путчисты] не спасутся от попадания в ад. Но мы должны сделать мир невыносимым для них», — сказал Топбаш.
В последний раз власти Турции сообщали о числе погибших путчистов еще в минувшие выходные — тогда говорилось о гибели 104 участников переворота.
Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.