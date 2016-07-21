В Стамбуле появится "кладбище предателей"

«Я приказал выделить место и назвать его кладбище предателей. Все, кто будут посещать это место, будут проклинать тех, кто похоронен на нем, и они не найдут покоя в своих могилах», - заявил мэр Стамбула, сообщает РБК.

Топбаш также рассказал, что власти провинции Орду отказались предоставлять места для захоронений участников неудавшегося переворота. «Одной из семье пришлось забрать тело и похоронить его в собственном саду. Я поздравляю главу провинции», — заявил мэр Стамбула.

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Глава города отметил, что погибших путчистов нельзя хоронить на кладбище безымянных, так как там похоронены и религиозные люди. «Я считают, что [путчисты] не спасутся от попадания в ад. Но мы должны сделать мир невыносимым для них», — сказал Топбаш.

В последний раз власти Турции сообщали о числе погибших путчистов еще в минувшие выходные — тогда говорилось о гибели 104 участников переворота.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.