Французский авианосец вернется в Персидский залив для борьбы с "ИГ"
Французский авианосец "Шарль де Голль" осенью вернется в Персидский залив для борьбы с боевиками экстремистской группировки "Исламское государство".
Об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд, передает Русская служба Би-би-си.
"Мы активизируем усилия армии для поддержки иракских сил, которые пытаются отвоевать Мосул", - заявил Олланд, выступая в министерстве обороны страны.
Читайте такжеМеждународная коалиция уничтожила в Сирии нефтедобывающие скважины ИГИЛ
По его словам, авианосец в составе боевой группы примет участие в операции "Шамаль", которая предусматривает нанесение авиаударов по позициям "Исламского государства".
Президент также добавил, что Франция намерена внести предложения по усилению европейской оборонной политики и ожидает, что Германия поддержит эту инициативу.
Авианосец "Шарль де Голль", введенный в эксплуатацию в 2001 году, является флагманом французского военно-морского флота и единственным действующим авианосцем ВМС Франции.