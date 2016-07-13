Французский авианосец вернется в Персидский залив для борьбы с "ИГ"

Об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд, передает Русская служба Би-би-си.

"Мы активизируем усилия армии для поддержки иракских сил, которые пытаются отвоевать Мосул", - заявил Олланд, выступая в министерстве обороны страны.

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По его словам, авианосец в составе боевой группы примет участие в операции "Шамаль", которая предусматривает нанесение авиаударов по позициям "Исламского государства".

Президент также добавил, что Франция намерена внести предложения по усилению европейской оборонной политики и ожидает, что Германия поддержит эту инициативу.

Авианосец "Шарль де Голль", введенный в эксплуатацию в 2001 году, является флагманом французского военно-морского флота и единственным действующим авианосцем ВМС Франции.