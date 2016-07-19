Власти Турции задержали сбивших российский Су-24 пилотов, один из них участвовал в путче
Турецкие власти задержали двух пилотов, которые были причастны к сбитию российского бомбардировщика Су-24, нарушившего воздушное пространство страны, в ноябре прошлого года.
Об этом сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, передает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.
Так, два пилота, сбивших российский Су-24 в небе над Турцией, были взяты под стражу.
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Как сообщал УНИАН, 16 июля мэр Анкары Мелих Гекчех заявил о том, что пилот истребителя, сбивший российский бомбардировщик, был причастен к попытке государственного переворота в Турции в конце прошлой недели.
Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.