Власти Турции задержали сбивших российский Су-24 пилотов, один из них участвовал в путче

Об этом сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, передает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Так, два пилота, сбивших российский Су-24 в небе над Турцией, были взяты под стражу.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля мэр Анкары Мелих Гекчех заявил о том, что пилот истребителя, сбивший российский бомбардировщик, был причастен к попытке государственного переворота в Турции в конце прошлой недели.

Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.