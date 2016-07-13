Германия и Намибия достигли соглашения по вопросу о геноциде в начале ХХ века

Как сообщает Spiegel со ссылкой на МИД ФРГ, к концу года планируется выпустить совместное заявление правительств и парламентов Германии и Намибии, в тексте которого будет употреблен термин "геноцид", передает Lenta.ru.

Кроме того, президент ФРГ Йоахим Гаук заявил о готовности принести официальные извинения.

Читайте такжеВ Швеции суд приговорил к пожизненному заключению экс-командира боевиков хуту

Мероприятия будут приурочены к запуску новых инфраструктурных проектов с немецким участием.

Территория современной Намибии в начале XX века входила в состав протектората Германская Юго-Западная Африка. В 1903 и 1907 годах местные скотоводческие племена гереро и нама, недовольные тем, что немецкие колонисты отнимают у них землю, подняли восстания. Они были жестоко подавлены, большинство уцелевших туземцев бежали через границу на территорию британских колоний, где нашли убежище. По приблизительным подсчетам, в ходе подавления восстаний погибли до 65 тысяч гереро (80 процентов всего племени) и около 40 тысяч нама.

Как сообщал УНИАН, в начале июня парламент Германии признал геноцидом армянского населения со стороны турок события 1915 года в Османской империи.