Россия планирует создать три военные базы в Абхазии и Осетии

Россия может создать три военные базы на территории Абхазии и Южной Осетии, сообщил в четверг военно-дипломатический источник в Москве.

«Военные эксперты совместно со специалистами из других ведомств проводят расчеты по возможному развертыванию военных баз, в частности, в абхазских городах Гудауте и Очамчире, а также в южноосетинской Джаве», – сказал собеседник.

Он уточнил, что базы предпочтительнее размещать в тех местах, где в советское время находились воинские части. «В Гудауте, где есть военный аэродром, может быть размещена, например, десантно-штурмовая часть, авиация и средства ПВО, в порту Очамчира – часть кораблей Черноморского флота, а в Джаве – мотострелковая бригада», – сказал собеседник.

Источник подчеркнул, что развертывание этих военных баз может начаться только после заключения соответствующих соглашений Россией с Абхазией и Южной Осетией.

Газета.ру