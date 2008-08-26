США: то, что сделала Россия, не останется без последствий

Решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии нарушает резолюции ООН.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Роберт ВУД.

"Решение президента МЕДВЕДЕВА о признании Абхазии и Южной Осетии для нас является неприемлемым. Оно нарушает дух и букву резолюций Совета Безопасности ООН, которые поддержаны Россией", - сказал Р.ВУД.

По его словам, США сейчас думают над своим возможным ответом на решение российского президента.

"Мы, что очевидно, не можем допустить, чтобы то, что сделала Россия, осталась без каких-либо последствий", - сказал представитель Госдепа США.

Ранее госсекретарь США Кондолиза РАЙС заявила, что США, воспользовавшись своим правом вето, заблокируют в СБ ООН любые попытки изменить утвержденный резолюциями СБ ООН статус Абхазии и Южной Осетии как части территории Грузии.