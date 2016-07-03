Впервые после примирения турецкое судно доставило в Израиль гуманитарный груз для Газы

Прибывшие в Ашдод одиннадцать тысяч тонн различных грузов, в том числе продовольствие, одежда и игрушки, будут перевезены в Газу через территорию Израиля, сообщает Русская служба Би-би-си.

Это первая поставка гуманитарной помощи, прибывшая морским путем из Турции в Израиль после того, как на минувшей неделе власти двух стран согласились восстановить отношения после шестилетнего перерыва.

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Конфликт разразился в 2010 году, после того как израильские силы безопасности перехватили турецкую флотилию из шести судов с пропалестинскими активистами, пытавшимися прорвать морскую блокаду сектора Газа.

В ходе произошедшей стычки с израильскими военными погибли 10 турецких активистов. Впоследствии власти Израиля принесли извинения Турции за инцидент с флотилией.

Израиль блокирует границы сектора Газа с 2007 года, пытаясь таким образом положить конец тайным поставкам оружия для палестинских боевиков из-за рубежа.

Блокада Газы неоднократно критиковалась различными международными и правозащитными организациями.