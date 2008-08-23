Кандидат в президенты США Обама назвал будущего вице-президента

Кандидат в президенты США от демократов Барак ОБАМА пойдет на выборы в связке с сенатором от штата Делавэр Джозефом БАЙДЕНОМ, который в случае победы займет пост вице-президента.

Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на свои источники в Демократической партии.

65-летний Дж.БАЙДЕН занимает пост председателя сенатского комитета по иностранным делам, и считается очень влиятельным человеком в сфере международных отношений.

Официально кандидаты в президенты и вице-президенты США от демократов будут выдвинуты в ходе предвыборного съезда партии в Денвере, который откроется в понедельник.

Конкурент Б.ОБАМЫ - республиканец Джон МАККЕЙН пока не назвал своего напарника на президентских выборах, которые пройдут в США 4 ноября, отмечает «Газета.ру».