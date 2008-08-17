Меркель едет успокаивать Саакашвили?

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ сегодня посетит Тбилиси, где встретится с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

Как сообщает «Немецкая волна», как и во время переговоров с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, на встрече речь пойдет о политическом урегулировании кризиса на Кавказе.

В центре внимания будет находиться мирный план, предложенный Европейским Союзом. Документ уже подписали как Грузия, так и Россия.

Непосредственно перед встречей с А.МЕРКЕЛЬ М.СААКАШВИЛИ подверг критике европейцев. По его словам, он еще несколько недель тому назад заявлял о российской агрессии, но такие предостережения в Европе тогда не восприняли серьезно.

В ходе встречи с Д.МЕДВЕДЕВЫМ А.МЕРКЕЛЬ отметила, что в подобных конфликтах вина никогда не лежит только на одной стороне.