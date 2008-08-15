Райс: прекращение огня - это одно, а непризнанные республики - это другое

Госсекретарь США Кондолиза РАЙС заявляет, что соглашение о прекращении огня не предлагает пересмотреть политический статус Южной Осетии и Абхазии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совместной пресс-конференции в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

«Хочу еще раз подчеркнуть - США поддерживают территориальную целостность Грузии», - сказала К.РАЙС.

Она добавила, что российская атака на Грузию привела к тому, что многие страны мира поставили под вопрос их отношения с Россией. Она также подчеркнула, что сейчас главное - вывод российских войск с территории Грузии. По ее словам, подписанное президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ предусматривает самое главное – прекращение огня.

К.РАЙС отметила, что сейчас необходимо, чтобы международные наблюдатели прибыли в Грузию, необходима гуманитарная помощь, а затем - перейти к реконструкции и восстановлению страны.

По ее словам, США продолжает сотрудничать с правительством Грузии, международными организациями для того, чтобы страна продолжила экономический рост.

«С ведущими финансовыми институтами мира будет разработан специальный экономический пакет – инвесторы должны быть уверены в безопасности роботы в Грузии», - подчеркнула Госсекретарь США.

«Ведется международная дискуссия, чтобы приехали международные наблюдатели, чтобы обеспечить безопасность в зонах конфликта. Мы искали выход в течение нескольких лет, но не нашли. Полагаю, должна быть центральная сила, которая обеспечит единство в Грузии и мир в этой стране. Новый политический статус Южной Осетии и Абхазии не рассматривается», - подчеркнула К.РАЙС.

К.РАЙС подчеркнула, что процесс урегулирования конфликтов на территории Грузии должен продолжится с активным участием Запада.

Согласно подписанным договоренностям, российские войска должны незамедлительно покинуть территорию Грузию и выйти за пределы зоны конфликта.

Документ также предусматривает восстановление статус-кво в Южной Осетии и Абхазии.