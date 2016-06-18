Парламент Канады узаконил эвтаназию

При этом критики нового закона называют его слишком строгим, передает русская служба BBC.

Парламентарии отвергли поправку, разрешающую эвтаназию канадцам, чьи заболевания не являются смертельными. Так, к эвтаназии не смогут прибегнуть люди с дегенеративными заболеваниями - например, множественным склерозом.

Воспользоваться правом на эвтаназию в стране смогут только ее граждане. Таким образом депутаты парламента хотели ограничить так называемый "смертельный туризм", когда граждане других стран, где эвтаназия под запретом, могли бы получить такого рода услуги на территории Канады.

Согласно документу, добровольно уйти из жизни при помощи докторов смогут только психически здоровые люди старше 18 лет, которые страдают от неизлечимых болезней или получившие такие увечья, от которых неминуемо наступит смерть.

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Закон также отменил уголовное преследование врачей, проводящих эвтаназию.

Эвтаназия была легальна с 2014 года в провинции Квебек, а в других регионах - запрещена. Верховный суд страны признал запрет на эвтаназию неконституционным в феврале 2015 года.

Верховный суд обязал правительство до 6 июня внести необходимые изменения в законодательство, чтобы легализовать ее, но парламент не успел принять необходимые решения до этого времени, создав юридический пробел, когда де-факто эвтаназия во всей Канаде уже законна, но не урегулирована законодательно.

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В настоящее время эвтаназия разрешена лишь в нескольких странах (Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Швейцария), а также в некоторых штатах США.

Также в ряде государств разрешена пассивная эвтаназия, при которой медицинская помощь для ухода из жизни не оказывается, но прекращается борьба за жизнь пациента.